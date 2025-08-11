Noida day care: थप्पड़ से पीटा और जांघों पर काटने के निशान, सीसीटीवी फुटेज में हॉरर

Noida day care: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 15 माह की बच्ची को पीटने और उसकी जांघ पर काटने के आरोप में एक ‘डे-केयर सेंटर’ प्रमुख और एक सहायिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Highlightsमोनिका अपनी बेटी को वहां से लाई तो वह लगातार रो रही थी।‘डे-केयर’ की सीसीटीवी फुटेज देखी।मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नोएडा: नोएडा के एक आवासीय परिसर में स्थित ‘डे-केयर सेंटर’ की एक महिला अटेंडेंट को 15 महीने की बच्ची के माता-पिता द्वारा बच्ची पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद हिरासत में लिया गया है। हालाँकि बच्ची की जांघों पर काटने के निशान हैं, लेकिन डेकेयर के सीसीटीवी फुटेज में अटेंडेंट बच्ची के चेहरे पर जानबूझकर वार करती और उसे ज़मीन पर गिराती हुई दिखाई दे रही है। यह घटना नोएडा के सेक्टर 137 स्थित पारस तियरा आवासीय परिसर के डेकेयर में हुई। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के आवासीय परिसरों में चलने वाली ऐसी ही कई इकाइयों में से एक है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। थाना सेक्टर 142 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बच्ची की मां मोनिका ने इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के अनुसार, बच्ची दो घंटे के लिए ‘डे-केयर’ में रहती थी लेकिन सोमवार को जब मोनिका अपनी बेटी को वहां से लाई तो वह लगातार रो रही थी।


शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसने बच्ची के कपड़े बदले तो उसे उसकी जांघों पर काटने के निशान दिखे। प्राथमिकी में कहा गया कि मोनिका अपनी बच्ची को चिकित्सक के पास लेकर गईं जिसने पुष्टि की कि घाव दांत से काटे जाने की वजह से हुए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद उसने ‘डे-केयर’ की सीसीटीवी फुटेज देखी।

जिसमें ‘‘सहायिका सोनाली बच्ची को थप्पड़ मारते, उसे जमीन पर गिराते, उसे प्लास्टिक के बैग से पीटते और फिर बच्ची की दोनों जांघों पर काटते’’ दिख रही है। प्राथमिकी के अनुसार, मोनिका ने जब इसकी शिकायत ‘डे-केयर’ प्रमुख चारू से की तो उसने शिकायतकर्ता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकी भी दी। मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

