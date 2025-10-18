जूते में छिपा रखा था चाकू, थाने ले जाते आरोपी शेख रियाज ने 42 वर्षीय कांस्टेबल प्रमोद की छाती को गोदकर मार डाला

Highlights पुलिस ने बताया कि आरोपी ने चाकू संभवत: अपने जूते के अंदर छिपा रखा था। उपनिरीक्षक पर भी आरोपी ने हमला किया, जिससे पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “वह एक आदतन अपराधी है।

हैदराबादः तेलंगाना के निजामाबाद शहर में 42 वर्षीय कांस्टेबल की एक आदतन अपराधी ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि वारदात तब हुई जब अपराधी को थाने ले जाया जा रहा था। घटना 17 अक्टूबर को रात 8:30 से नौ बजे के बीच हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेख रियाज (24) ने एक मामले में पकड़े जाने के बाद दोपहिया वाहन पर निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय कांस्टेबल ई. प्रमोद की छाती पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने चाकू संभवत: अपने जूते के अंदर छिपा रखा था।

इसने कहा कि घायल प्रमोद की बाद में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल की बाइक के पीछे आ रहे एक उपनिरीक्षक पर भी आरोपी ने हमला किया, जिससे पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “वह एक आदतन अपराधी है।

उसने ऐसा (कांस्टेबल पर हमला करने) क्यों किया, यह उसे हिरासत में लेने के बाद ही पता चल पाएगा।” कांस्टेबल की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी. शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद पुलिस आयुक्त को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि डीजीपी ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मल्टी जोन-1 एस. चंद्रशेखर रेड्डी को निजामाबाद जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है। रेड्डी ने आईजीपी से कांस्टेबल के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

विज्ञप्ति में कहा गया कि डीजीपी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी. साई चैतन्य ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं और इसके लिए आठ टीम बनाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग घायल कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की मदद करने के बजाय तस्वीरें खींच रहे थे। चैतन्य ने कहा, “हमारे उपनिरीक्षक ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो-रिक्शा वालों से अनुरोध किया, तब भी लोग नहीं रुके।” प्रमोद निजामाबाद पुलिस आयुक्तालय की एक शाखा सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) में कार्यरत थे।

आयुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग शोकसंतप्त परिवार के साथ खड़ा है और उसकी हरसंभव मदद करेगा। पुलिस ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया है, जो डकैती, लूट और हत्या के मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान, स्थान या गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस बीच, कांस्टेबल का अंतिम संस्कार निजामाबाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर रेड्डी, पुलिस आयुक्त साई चैतन्य, पुलिस अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। पुलिस महानिरीक्षक ने कांस्टेबल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी।

