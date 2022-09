PFI से जुड़े एक मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी

Highlights तेलंगाना के छह जिलों में 38 स्थानों और आंध्र प्रदेश के दो जिलों में दो स्थानों सहित 40 स्थानों पर हुई छापेमारी मामले में मुख्य आरोपी शाहिद को 41 (ए) सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया था

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए के अधिकारियों ने पीएफआई से जुड़े एक मामले के संबंध में तेलंगाना के छह जिलों में 38 स्थानों और आंध्र प्रदेश के दो जिलों में दो स्थानों सहित 40 स्थानों पर छापे मारे हैं।

एजेंसी मामले के मुख्य आरोपी शाहिद चौश उर्फ शाहिद के आवास पर छापेमारी की। शाहिद को 41 (ए) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत नोटिस दिया गया था। इस साल जुलाई में तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) के तहत पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

NIA conducts raids in Andhra Pradesh's Nellore, Nandyal and Telangana's Jagtial, in connection with the PFI case. The agency is searching the residence of one Shadulla who is the main accused in this case. https://t.co/ksxWEnaeeNpic.twitter.com/53b6BcQxbo