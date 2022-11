कर्नाटक: भाजयुमो नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में पीएफआई के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार

Highlights जांच एजेंसी ने दक्षिण कन्नड़, हुबली और मैसूर में पांच स्थानों पर तलाशी ली तलाशी के दौरान आरोपियों के घरों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं गिरफ्तार किए गए तीन पीएफआई कार्यकर्ता मोहम्मद इकबाल, के इस्माइल शफी और इब्राहिम हैं

बेंगलुरु: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) ने भाजयुमो नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने दक्षिण कन्नड़, हुबली और मैसूर में पांच स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों के घरों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

नेट्टारू की हत्या की साजिश में सक्रिय संलिप्तता को लेकर एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन पीएफआई कार्यकर्ता के मोहम्मद इकबाल, के इस्माइल शफी और इब्राहिम थे। इस हत्याकांड में अब तक कुल दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने मामले में फरार चार आरोपियों के खिलाफ इनाम की भी घोषणा की है और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

