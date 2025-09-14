न्हावा-शेवा बंदरगाहः वजन 800 टन, पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन और छुहारे ले जा रहे 28 कंटेनर जब्त, कीमत 12 करोड़, 2 अरेस्ट

Highlights संयुक्त अरब अमीराती (यूएई) मूल का बताकर उसे दुबई के जबल अली बंदरगाह के रास्ते भारत भेजा। डीआरआई ने 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत पाकिस्तानी मूल के सौंदर्य प्रसाधन और छुहारे से भरे 28 कंटेनर जब्त किए। आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके माध्यम से भारत से पाकिस्तान तक धन भी पहुंचाया जाता था।

मुंबईः भारत सरकार के राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन और छुहारे ले जा रहे 28 कंटेनर जब्त करके दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि तीन भारतीय आयातकों ने यह खेप खरीदी थी, जो पाकिस्तानी मूल के सामानों के आयात पर सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है। दुबई में रहने वाले एक भारतीय नागरिक ने ‘कमीशन’ के आधार पर जाली बिल जारी करके पाकिस्तान से छुहारों की ढुलाई में मदद की।

अधिकारियों ने बताया कि कंटेनरों को संयुक्त अरब अमीराती (यूएई) मूल का बताकर उसे दुबई के जबल अली बंदरगाह के रास्ते भारत भेजा। एक अधिकारी ने बताया कि भारत की शीर्ष तस्करी रोधी इकाई डीआरआई ने 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत पाकिस्तानी मूल के सौंदर्य प्रसाधन और छुहारे से भरे 28 कंटेनर जब्त किए, जिनका वजन 800 टन था।

इन वस्तुओं को पाकिस्तानी, भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के साथ लेन-देन के एक नेटवर्क माध्यम से भेजा गया था ताकि उनके वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। अधिकारी ने बताया कि उस आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके माध्यम से भारत से पाकिस्तान तक धन भी पहुंचाया जाता था।

उन्होंने बताया कि एक सीमा शुल्क दलाल को भी मूल देश की गलत जानकारी देकर पाकिस्तान से सौंदर्य प्रसाधनों की तस्करी में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर केंद्र ने दो मई को पाकिस्तानी मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद डीआरआई ने प्रतिबंध का उल्लंघन कर पड़ोसी देश से आयातित माल को जब्त करने के लिए अभियान चलाया।

Web Title: Nhava Sheva Port 28 containers carrying Pakistani cosmetics dates weighing 800 tonnes worth Rs 12 crore seized, 2 arrested Maharashtra dubai uae pak army