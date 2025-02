New India Co-operative Bank: राजकोष से 122 करोड़ रुपये की 'चोरी'?, 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में हितेश मेहता, खाताधारक का क्या होगा...

Highlights गोरेगांव शाखाओं की तिजोरियों से 122 करोड़ रुपये का गबन किया। जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने सहित ऋणदाता पर कई प्रतिबंध लगा दिए। कामकाज के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया।

New India Co-operative Bank:मुंबई की एक अदालत ने रविवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के एक मामले में 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मेहता और मामले के एक अन्य आरोपी धर्मेश पौन को यहां अवकाशकालीन अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए उन्हें 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने शुक्रवार को मध्य मुंबई के दादर पुलिस थाने में मेहता और अन्य के खिलाफ बैंक के धन के कथित दुरुपयोग के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी।

