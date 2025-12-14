मंदिर में पूजा कर रही थी कुसुम शर्मा, 2 युवकों ने सिर पर चाकू से किया वार, हत्या

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 14, 2025 19:57 IST2025-12-14T19:48:43+5:302025-12-14T19:57:06+5:30

New Delhi: शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत गौतम ने एक बयान में कहा, “फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि दो युवकों ने मंदिर में एक महिला पुजारिन के सिर पर चाकू से हमला किया है।”

New Delhi Kusum Sharma praying temple repeatedly stabbed death 2 youths stabbed female priestess head with a knife | मंदिर में पूजा कर रही थी कुसुम शर्मा, 2 युवकों ने सिर पर चाकू से किया वार, हत्या

सांकेतिक फोटो

Highlightsपुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) फोन पर घटना की सूचना मिली।महिला के सिर और शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया। पीड़िता की पहचान मानसरोवर पार्क निवासी कुसुम शर्मा के रूप में हुई है।

New Delhi: पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित एक मंदिर के अंदर रविवार को 48 वर्षीय महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई टीम गठित की हैं। यह घटना अपराह्न करीब 12 बजे डीडीए(दिल्ली विकास प्राधिकरण) फ्लैट परिसर में स्थित मंदिर में हुई, जब महिला पूजा कर रही थी। पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) फोन पर घटना की सूचना मिली।

शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत गौतम ने एक बयान में कहा, “फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि दो युवकों ने मंदिर में एक महिला पुजारिन के सिर पर चाकू से हमला किया है।” डीसीपी ने बताया कि पीड़िता की पहचान मानसरोवर पार्क निवासी कुसुम शर्मा के रूप में हुई है। महिला के सिर और शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया।

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कुसुम शर्मा को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कुसुम पर चाकू से बार-बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत होता है, हालांकि मामले की जांच जारी है।” डीसीपी ने बताया, "मामले में जांच के लिए कई टीम गठित की गई हैं।" एक अधिकारी ने कहा, “इलाके और आसपास के कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है।”

उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। पुलिस ने कहा कि हत्या का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह व्यक्तिगत रंजिश या सुनियोजित हमले का मामला लग रहा है। अधिकारी ने कहा, “सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।”

पुलिस ने घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की है। मानसरोवर पार्क थाने में इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

पूर्वी दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या

पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में दो नाबालिगों के साथ हुई कहासुनी के बाद 18 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात लगभग साढ़े 11 बजे हुई। घटना में शामिल दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशाल शादी से लौटकर अपने घर के पास खड़ा था, तभी आरोपियों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि विवाद विशाल के नाबालिग के एक रिश्तेदार से कथित संबंध को लेकर शुरू हुआ था। कहासुनी के दौरान, एक नाबालिग ने चाकू निकालकर विशाल पर कई वार किए।

अधिकारी ने बताया, “विशाल की छाती के ऊपरी बाएं और दाएं हिस्से तथा हाथ पर चाकू से वार किए गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।” पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

अधिकारी ने कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश में की गई थी। यह रंजिश आरोपी नाबालिगों में से एक के रिश्तेदार से कथित संबंध से जुड़ी है।” अपराध में प्रत्येक नाबालिग की सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

Web Title: New Delhi Kusum Sharma praying temple repeatedly stabbed death 2 youths stabbed female priestess head with a knife

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindidelhi policeक्राइम न्यूज हिंदीदिल्ली पुलिस