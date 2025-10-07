हरियाणा के रहने वाले, 18 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा से सामूहिक रेप, पार्टी में बुलाया और पेय पदार्थ पिलाकर किया बेहोश और जब होश आया तो, वीडियो बनाकर कई बार
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर इस घटना का वीडियो बनाया और लगभग एक महीने तक छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा।
New Delhi: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के एक होटल में एक व्यक्ति और उसके दो साथियों ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की 18 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर इस घटना का वीडियो बनाया और लगभग एक महीने तक छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा।
आरोपी फिलहाल फरार है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छात्रा और मुख्य आरोपी दोनों हरियाणा के एक ही जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने छात्रा के बयान का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी राष्ट्रीय राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसने छात्रा को एक होटल में पार्टी में आमंत्रित किया था।
छात्रा ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसे पेय पदार्थ दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि जब वह होश में आई, तो उसने पाया कि तीनों ने उससे बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीम गठित की गई हैं।
उप्र: किशोरी से कार में सामूहिक बलात्कार
पड़ोसी ललितपुर जिले के जखौरा इलाके में एक किशोरी के साथ चलती कार में दो युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़की (18) ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि चार अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे वह किसी काम से गाँव से बाहर जा रही थी, तो बांसी रोड पर कार सवार नितिन ठाकुर (22) और उसके एक अज्ञात साथी ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे छोड़ कर भाग गए।
ललितपुर के जखौरा थाने के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नितिन ठाकुर और एक अज्ञात युवक के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जाँच में पता चला है और लड़की पिछले दो-तीन महीनों से नितिन के संपर्क में थी और उनके बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे।