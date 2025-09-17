एक ही परिवार के 7 की मौत, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे अस्पताल, बालू से भरे ट्रक ने कार को उड़ाया
नेल्लोर जिले के संगम मंडल के पास बालू से भरे ट्रक के कार को टक्कर मारने से 15 वर्षीय लड़की समेत एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई।
संगमः नेल्लोर जिले में बुधवार को एक बालू से भरे ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा संगम मंडल के पास उस समय हुआ जब सामने से आ रहा ट्रक कार से टकरा गया। हादसे में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक नेल्लोर शहर के रहने वाले थे और आत्मकुर सरकारी अस्पताल अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “नेल्लोर जिले के संगम मंडल के पास बालू से भरे ट्रक के कार को टक्कर मारने से 15 वर्षीय लड़की समेत एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई।”
उन्होंने कहा कि ट्रक चालक हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया।
रेड्डी ने वाईएसआरसीपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘यह हादसा मुझे बेहद विचलित कर गया और मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।’’ उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की।