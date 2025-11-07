तुने मोबाइल चोरी की, सार्वजनिक शौचालय में ले जाकर शराब पी और भाई अर्जुन अडागले ने विधान मंडल के साथ मिलकर भाई सुधाकर पटोले को मार डाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 15:23 IST2025-11-07T15:22:20+5:302025-11-07T15:23:21+5:30
ठाणेः नवी मुंबई में मोबाइल फोन चोरी के संदेह में 34 वर्षीय एक युवक की उसके रिश्ते के भाई ने अपने सहयोगी की मदद से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि युवक पर यह हमला बृहस्पतिवार सुबह तुर्भे इलाके के एक सार्वजनिक शौचालय में किया गया।
आरोपी अर्जुन अडागले (55) और सार्वजनिक शौचालय में काम करने वाले विधान मंडल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, अडागले को अपने रिश्ते के भाई सुधाकर पटोले पर कथित रूप उसका मोबाइल फोन चुराने का संदेह था।
तुर्भे पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, "अडागले और उसका दोस्त मंडल पीड़ित को उसके घर से बाहर लाकर एक सार्वजनिक शौचालय में ले गए, जहां उन्होंने शराब पी। आरोपियों ने कथित तौर पर पटोले पर बेरहमी से हमला किया मौके पर ही उसकी हत्या कर दी।"
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये और शव को बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तुर्भे पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।