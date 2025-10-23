देर रात अपने साथियों संग प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी, किशोरी को गलत तरीके से छुआ और विरोध किया तो लोहे रॉड से पीटा

Highlights पीड़िता के भाई से भी मारपीट की गई। मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है।

Mumbai: नवी मुंबई के सानपाडा में 20 अक्टूबर को एक किशोरी के घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न और मारपीट करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता से प्यार करने का दावा करने वाला आरोपी देर रात अपने साथियों संग उसके घर में घुस आया और किशोरी को गलत तरीके से छुआ। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से पीटा। सानपाडा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, ‘‘पीड़िता के भाई से भी मारपीट की गई।

हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यौन उत्पीड़न, मारपीट और घर में जबरन घुसने के आरोपों में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से दो अज्ञात हैं। हालांकि, मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है।’’

