Nashik Accident: टेम्पो-ट्रक की टक्कर में 8 की मौत, कई घायल

Highlights दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या अधिक है। ट्रक को एक जीप ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई।

Nashik Accident: महाराष्ट्र के नासिक जिले में टेम्पो और ट्रक की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ, जब आयशर ट्रक को एक जीप ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या अधिक है। मौके पर आपातकालीन कार्य चल रहा है और पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। घायलों को एम्बुलेंस में लाया जा रहा है और अस्पताल में दोस्तों और परिवार वालों की भारी भीड़ है।

Eight killed, several injured in tempo-truck collision in Maharashtra's Nashik district: Police