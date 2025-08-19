10वीं कक्षा पास 18 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग में 26 वर्षीय अतिथि शिक्षिका पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई
नरसिंहपुरः उप पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
नरसिंहपुरः मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 10वीं कक्षा पास 18 वर्षीय युवक ने कथित प्रेम प्रसंग के कारण एक अतिथि शिक्षिका पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 26 वर्षीय शिक्षिका 25 प्रतिशत तक जल गई है और उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और इसी आधार पर जांच की जा रही है। बयानों के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’ भूरिया ने कहा कि आरोपी युवक सूर्यांश कोचर नरसिंहपुर के उत्कृष्ट स्कूल का पूर्व छात्र है और एक साल पहले ही उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
जबकि शिक्षिका स्मृति दीक्षित अभी एक माह पहले ही अतिथि शिक्षिका के रूप में पदस्थ हुई थीं। स्कूल के प्राचार्य जी एस पटेल ने कहा कि स्मृति दीक्षित लैब तकनीशियन के साथ-साथ अतिथि शिक्षक के रूप में डेढ़ महीने पहले ही पदस्थ हुई थीं। उन्होंने कहा, "इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। स्मृति बहुत ही शालीन और सौम्य स्वभाव की शिक्षिका हैं।"