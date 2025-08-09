नंद नगरीः विशाल, अंकित, हिमांशु, किशन, चेतन, गौरव और सुमित ने पीट-पीटकर 21 वर्षीय आशीष को मार डाला, आखिर कारण
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 15:00 IST2025-08-09T15:00:00+5:302025-08-09T15:00:51+5:30
Nand Nagri: पुलिस ने बताया कि यह घटना चार और पांच अगस्त की दरमियानी रात को हुई थी। थाने में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि बाल्मीकि मार्ग पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है।
नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में कुछ लोगों ने 21 वर्षीय एक युवक की पीट-पीटकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में सात लोगों विशाल उर्फ काकू (22), अंकित (22), हिमांशु (25), किशन उर्फ राहुल उर्फ चार्ली (30), चेतन उर्फ लक्की (22), गौरव उर्फ पिल्लू (22) और सुमित उर्फ सिंचू (22) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना चार और पांच अगस्त की दरमियानी रात को हुई थी। थाने में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि बाल्मीकि मार्ग पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है।
इसने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही घायल आशीष को उसके परिवार वाले जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे। हालांकि, शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, पुलिस ने सुरागों का विश्लेषण किया और अपराध में कथित रूप से संलिप्त सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली : लुटेरों ने बुजुर्ग दुकानदार की आंख में मिर्च पाउडर फेंका, नकदी लूटकर भागे
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तीन लुटेरों ने 65 वर्षीय एक दुकानदार की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान सुरेश चंद उर्फ नेख सहाय के रूप में हुई, जो जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक में अपनी दुकान पर था। पुलिस के मुताबिक, तीन लड़के कुछ खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर आए।
अचानक उनमें से एक ने दुकानदार की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया, जबकि बाकी ने उसका कैश बॉक्स, जिसमें 5,000-7,000 रुपये थे, छीन लिया और भाग गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहांगीरपुरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।