जेल में कैदियों को मिलती है सभी सुविधाएं, बैरक के अंदर ताश खेलते हुए गांजा बना रहे कैदी, तस्वीरें वायरल

Highlights वायरल वीडियो में चिलम के साथ आधा दर्जन मोबाइल भी दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीओ का कहना है कि वीडियो पुराना है। इसमें कई बंदी ताश खेलते और गांजा बनाते दिख रहे हैं।

पटनाः बिहार में जेलों के अंदर कैदियों को सभी सुविधायें आसानी से मिल जाया करती हैं। इसका खुलासा समय-समय पर होता रहता है। इसी कड़ी में नालंदा जिले की हिलसा जेल का वीडियो वायरल होने से पुलिस-प्रशासन सकते में है। वीडियो में बैरक के अंदर का हाल दिखाया गया है।

बंदियों के बैरक के अंदर ताश खेलते व गांजा बनाते देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में चिलम के साथ आधा दर्जन मोबाइल भी दिख रहे हैं। बंदियों ने आरोप लगाया कि जेलर रुपये लेकर बैरक में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। खाने व पीने के पानी के लिए भी रुपये लिये जाते हैं।

Watch: Prisoners are playing cards in Nalanda’s Hilsa Upkara, the jail administration itself is exposing itself in the viral video! https://t.co/9qfbxTJgYR