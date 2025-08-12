नागपुर: भाई चेहरे पर सिगरेट धुआं मत उड़ाओ, मना करने पर प्रॉपर्टी डीलर ललित गणेश मोहादिकर को महंगा पड़ा, आरोपी ने छाती में में चाकू घोंपा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 15:31 IST2025-08-12T15:30:49+5:302025-08-12T15:31:55+5:30
Nagpur:महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक दुकान पर एक व्यक्ति द्वारा चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाने का विरोध करना एक प्रॉपर्टी डीलर को महंगा पड़ गया, जब उसने आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसकी छाती में चाकू मार दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यशोधरा नगर इलाके में यह घटना हुई थी और पीड़ित ललित गणेश मोहादिकर की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उसने बताया कि दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर रात करीब 10:30 बजे सैयद साबिर (35) की पान की दुकान पर गया था। दुकान पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और उनमें से एक ने जानबूझकर मोहादिकर के चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाया, जिससे उनके बीच कहासुनी हो गई।
उन्होंने बताया कि कहासुनी के बाद मामला तेजी से बिगड़ गया। आरोपियों ने कथित तौर पर मोहदिकर पर लाठियों से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, जब मोहादिकर ने अपनी मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की तो उन्होंने उसे गाड़ी से धक्का दे दिया और फिर उनमें से एक ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया।
मोहादिकर को सरकारी मायो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि यशोधरा नगर पुलिस थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और दुकान मालिक साबिर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ठाणेः तलवार और चाकू से हमला दो चचेरे भाई प्रफुल्ल और चेतन तांगड़ी को काट डाला, आखिर क्यों मारा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भिवंडी तालुका थाने के निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे थाना क्षेत्र के खरदी गांव में हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया।
उन्होंने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों भाइयों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले की वजह का फिलहात पता नहीं चल सका है।
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान खरदी गांव निवासी प्रफुल्ल तांगड़ी (42) और चेतन तांगड़ी (22) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।