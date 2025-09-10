350 सीसीटीवी खंगाले, एटीएम तोड़कर नकदी चुराने वाली अंतराज्यीय गैंग सरगना खुर्शीद अहमद निसार अहमद गिरफ्तार, 4 साथी फरार
September 10, 2025
डीसीपी निकेतन कदम के मार्गदर्शन में जरीपटका पुलिस ने परिसर के 350 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज खंगाले.
नागपुरः एटीएम फोड़कर नकदी चुराने वाली अंतराज्यीय गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा है. जरीपटका पुलिस ने खुर्शीद अहमद निसार अहमद (55) प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है. उसके चार साथी फरार है. जरीपटका के पाटणकर चौक पर एसबीआई का एटीएम है. 4 सितंबर की रात गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर 8.12 लाख रुपए उड़ा लिए गए थे. सुबह घटना का पता चलने पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया. डीसीपी निकेतन कदम के मार्गदर्शन में जरीपटका पुलिस ने परिसर के 350 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज खंगाले.
इसके आधार पर पुलिस खुर्शीद तक पहुंची. हिरासत में लेने पर उसने साथियों की मदद से वारदात को अंजाम देने का कबूल किया. उसने 17,400 रुपए किराये के घर में रखे होने का बताया. यह राशि भी पुलिस ने बरामद कर ली. फरार साथियों की खोज में एक टीम उत्तर प्रदेश भेजी गई है.
अलग-अलग शहरों में देते हैं वारदात को अंजाम
खुर्शीद और साथी गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर नकदी चुराते हैं. वह अलग-अलग शहरों में घूमकर वारदात को अंजाम देते हैं. मुंबई और ठाणे परिसर में ही इस टोली के खिलाफ 2525 से अधिक मामले दर्ज है. इस रैकेट का सूत्रधार खुर्शीद है. उस पर दर्ज अधिकांश मामले वाहन चोरी के हैं.
वह मुंबई-पुणे से वाहन चुराकर उत्तर प्रदेश में बेचता था. उसकी खोज में मुबई-ठाणे पुलिस ने कई मर्तबा प्रतापगढ़ में दबिस दी है. वह पुलिस को आसानी से भरोसे में लेकर खाली हाथ जाने के लिए मजबूर करता देता था.
उ.प्र. की सड़कों पर दौड़ रहे चोरी के वाहन
रैकेट द्वारा चुराए गए कई चार पहिया वाहन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं. रैकेट से उसने काफी संपति बनाई है. प्रतापगढ़ में आलीशान मकान है. वह सालों से नागपुर में सक्रिय है. उसने 2016 में यशोधरा में प्लाट खरीदा था. इस पर मकान का निर्माण कर रहा है.
देखभाल के दौरान अपराध को अंजाम दे रहा है. फरार साथी उसके रिश्तेदार है. कार्रवाई डीसीपी निकेतन कदम, एसीपी सत्यवीर बंडीवार, पीआई अरुण क्षीरसागर, एपीआई आशीष मोरखेड़े, पीएसआई मारुति जांगलीवाड़े तथा उनकी टीम ने की.