नाबालिग लड़की को बचाया, जबरन देह व्यापार में धकेला और कई ने किया यौन शोषण, मुख्य आरोपी सहित 9 अरेस्ट

कोहिमाः नगालैंड पुलिस ने कोहिमा में सक्रिय एक संगठित देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक नाबालिग लड़की को बचाया है और मुख्य आरोपी सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि यह अभियान कोहिमा महिला पुलिस थाने द्वारा गुमशुदगी की शिकायत के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद शुरू किया गया। पीड़िता को 30 अगस्त को कोहिमा के एक होटल से ढूंढकर निकाला गया तथा उसे चिकित्सा देखभाल और परामर्श प्रदान किया गया।

पुलिस की शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पीड़िता ने अपने बयान में दावा किया है कि उसे जबरन देह व्यापार में धकेला गया और कई लोगों ने उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करते हुए, मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मुख्य आरोपी के अधीन काम करते हुए एक यौनकर्मी और दलाल के रूप में काम करना स्वीकार किया।

उसने मुख्य रूप से गुवाहाटी और शिलांग से महिलाओं को बहकाने और ग्राहक जुटाने की बात स्वीकार किया। बयान में कहा गया है कि व्यापक निगरानी और खुफिया जानकारी के बाद समन्वित छापे मारे गए तथा और गिरफ्तारियां की गईं। इसमें कहा गया है कि कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

