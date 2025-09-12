Mysore Murder Case: सरकारी मुआवजे के लालच में पति को दिया जहर, अपराध छुपाने के लिए बाघ के हमले की रची कहानी

Mysore Murder Case: कर्नाटक में एक महिला ने पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करते हुए ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस का कहना है कि एक महिला ने खुद अपने पति की हत्या की और उसे बाघ के हमला बताने की झूठी कहानी रची। इस आरोप में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

अपराध का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि घटना जिले के हुनसुरु तालुक के चिक्काहेज्जुर गांव में हुई। आरोपी पत्नी की पहचान सल्लापुरी के रूप में हुई है और मृतक पति 45 वर्षीय वेंकटस्वामी है। पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने अपने पति को जहर दिया था और बाद में कबूल किया कि उसने जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारी मुआवजे को प्राप्त करने के लिए उसे मार डाला।

पुलिस ने कहा कि दंपति सुपारी के खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे। सोमवार को हेज्जुर गांव में एक बाघ देखा गया था। आरोपी ने दावा किया कि उसका पति लापता हो गया था और हो सकता है कि बाघ ने उसे मार डाला हो और शव को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया हो चूंकि बारिश हो रही थी, इसलिए महिला के दावे के अनुसार, मृतक को जहां आखिरी बार देखा गया था, वहां जासूसों को कोई पदचिह्न नहीं मिला। वेंकटस्वामी के घर के आसपास खोज करते समय, उन्हें उसका शव घर के पीछे गाय के गोबर के ढेर में छिपा हुआ मिला।

पत्नी से पूछताछ करने पर, सल्लापुरी ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने कहा कि उसका मकसद जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों के लिए दिए जाने वाले भारी सरकारी मुआवजे का दावा करना था।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी पत्नी, सल्लापुरी ने हेज्जुर गांव में बाघ के घूमने की अफवाहों का फायदा उठाकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। अपने बयान में, उसने दावा किया कि उसने पास में एक बाघ की दहाड़ सुनी थी, और उस समय, उसका पति घर से बाहर गया था। आरोपी वन और पुलिस टीमों के साथ उसके घर के पास स्थित वन क्षेत्र में गई।

बाद में महिला ने कबूल किया कि उसने अपने पति को खाने में ज़हर देकर मार डाला और फिर शव को घसीटकर घर के पीछे ले गई, जहाँ उसने उसे गोबर के ढेर में छिपा दिया।

उसने यह भी कबूल किया कि सुपारी के खेत में काम करते समय, उसने एक बातचीत सुनी जिसमें कहा गया था कि सरकार जंगली जानवरों के हमले के पीड़ितों को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा देती है, जिससे उसने हत्या की योजना बनाई। हुनासुरु ग्रामीण पुलिस स्टेशन ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है और आगे की जाँच जारी है।

Web Title: Mysore Murder Case greed for government compensation woman poisoned her husband and hide the crime she fabricated story of tiger attack