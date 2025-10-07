बेटा गया बॉथरूम, 40 वर्षीय पिता ने दरवाजा बंद कर 20 वर्षीय बेटी से यौन उत्पीड़न करने की कोशिश, शोर किया तो भागा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 7, 2025 14:05 IST2025-10-07T14:05:05+5:302025-10-07T14:05:42+5:30

मुजफ्फरनगरः महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार को उस समय हुई जब वह अपने पिता और भाई के साथ कमरे में सो रही थी।

Muzaffarnagar Son went bathroom 40-year-old father closed door tried sexually assault 20-year-old daughter ran away when she raised alarm | बेटा गया बॉथरूम, 40 वर्षीय पिता ने दरवाजा बंद कर 20 वर्षीय बेटी से यौन उत्पीड़न करने की कोशिश, शोर किया तो भागा

सांकेतिक फोटो

Highlightsपुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है।आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के एक गाँव में 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपनी 20 वर्षीय बेटी से बलात्कार के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी मुनीश कुमार ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी से बलात्कार का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं और महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार को उस समय हुई जब वह अपने पिता और भाई के साथ कमरे में सो रही थी।

शिकायत में उसने कहा है कि भाई के शौचालय जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर दरवाजा बंद किया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी भाग गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है। 

Web Title: Muzaffarnagar Son went bathroom 40-year-old father closed door tried sexually assault 20-year-old daughter ran away when she raised alarm

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश