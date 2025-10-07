बेटा गया बॉथरूम, 40 वर्षीय पिता ने दरवाजा बंद कर 20 वर्षीय बेटी से यौन उत्पीड़न करने की कोशिश, शोर किया तो भागा
मुजफ्फरनगरः महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार को उस समय हुई जब वह अपने पिता और भाई के साथ कमरे में सो रही थी।
मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के एक गाँव में 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपनी 20 वर्षीय बेटी से बलात्कार के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी मुनीश कुमार ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी से बलात्कार का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं और महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार को उस समय हुई जब वह अपने पिता और भाई के साथ कमरे में सो रही थी।
शिकायत में उसने कहा है कि भाई के शौचालय जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर दरवाजा बंद किया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी भाग गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।