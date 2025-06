प्यार में कातिल बनी मां, अपने ही बच्चों को दिया जहर; मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर की मुस्कान की करतूत...

Muzaffarnagar News: प्यार, ममता और मर्डर की एक खूनी दस्ता मुजफ्फरनगर से सामने आई है। जहां एक मां ने अपने ही छोटे-छोटे बच्चों को जहर देकर जान से मार दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि मुजफ्फरनगर के रूडकली तालाब अली गांव में मुस्कान नाम की एक महिला को अपने दो बच्चों - एक साल की लड़की और एक पांच साल के लड़के को जहर दे दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह फिरोजाबाद के अपने चचेरे भाई जुनैद के साथ संबंध बना सके।

जब उसका पति वसीम चंडीगढ़ में था, तब मुस्कान ने बच्चों को जहरीली चाय और बिस्कुट खिला दिए। शुरू में उसे प्राकृतिक मौत का संदेह था, लेकिन उसके टालमटोल करने वाले व्यवहार और फोन गुम होने के बाद पुलिस को संदेह हुआ।

पुलिस का कहना है कि जुनैद घटना के बाद करीब एक घंटे तक घर पर रहा, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि योजना सफल हो गई है। मुस्कान का पति वसीम दो दिन पहले ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ था। इस मौके ने मुस्कान और जुनैद को अपनी योजना को अंजाम देने का मौका दिया।

पुलिस के अनुसार, मुस्कान तीन साल पहले जुनैद के साथ भाग गई थी, लेकिन परिवार के बुजुर्गों ने उसे वापस लौटने के लिए मना लिया था। वसीम द्वारा जुनैद से संबंध खत्म करने की कई चेतावनियों के बावजूद, उसने कथित तौर पर गुप्त रूप से संबंध जारी रखा।

#WATCH | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | SSP Muzaffarnagar, Sanjay Verma says, "Yesterday the police received information that a 1-year-old girl and a 5-year-old boy died under suspicious circumstances. The mother of the children was questioned, the woman confessed her crime. The… pic.twitter.com/l8L5fhSrdV