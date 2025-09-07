मुझे किसी और से विवाह करनी है और आप किसी से मत करिए?, विरोध करने पर पिता गय्यूर ने गला घोंट कर बेटी का मार डाला

मुजफ्फरनगरः पुलिस क्षेत्राधिकारी (शहर) सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गय्यूर (48) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के खालापुर क्षेत्र में कथित तौर पर मर्जी के खिलाफ शादी तय करने का विरोध करने पर एक युवती की उसके पिता ने गला घोंट कर हत्या कर दी और थाने पहुंचकर आत्म समर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (शहर) सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गय्यूर (48) के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता इसके खिलाफ थे और उन्होंने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। 

