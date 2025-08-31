पहली पत्नी को प्रेम करता था पति संजय, मुझे प्यार नहीं कर रहा, दूसरी वाइफ कविता ने सोते समय गला घोंटकर मार डाला

Highlights कविता पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कविता ने बताया कि सोते समय संजय की गला घोंटकर हत्या की थी। संजय द्वारा अपनी पहली पत्नी के कारण उसकी उपेक्षा करना था।’

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के नयी मंडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के कारण अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र बघेल ने बताया कि क्षेत्र के ‘ए टू जेड’ रोड इलाके में शुक्रवार को कविता (30) ने अपने पति संजय कुमार (40) की गला घोंटकर हत्या कर दी।

मृतक के पिता भोपाल सिंह ने कविता पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने कविता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा, ‘‘पूछताछ के दौरान कविता ने बताया कि उसने सोते समय संजय की गला घोंटकर हत्या की थी।

उसने बताया कि हत्या का कारण संजय द्वारा अपनी पहली पत्नी के कारण उसकी उपेक्षा करना था।’’ पुलिस के अनुसार, संजय और कविता की शादी वर्ष 2000 में हुई थी। संजय की पहली पत्नी उसके पैतृक गांव टांडा माजरा में रहती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Web Title: Muzaffarnagar Husband Sanjay loved first wife second wife Kavita strangled him death sleeping