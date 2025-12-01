दहेज को प्रताड़ित, हिना को पति खुशनसीब, ससुर इंतजार, सास फरजाना और दो देवर ने गला घोंटकर हत्या की, एक और बेटी बलि?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2025 11:08 IST2025-12-01T11:07:49+5:302025-12-01T11:08:43+5:30
महिला के पति खुशनसीब, ससुर इंतजार, सास फरजाना और दो देवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के कसोली गांव में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने कथित तौर पर 28 वर्षीय विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता हिना को लंबे समय से दजेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। रविवार शाम को उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस क्षेत्राधिकारी डी वाजपेयी ने पत्रकारों को बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि महिला के पति खुशनसीब, ससुर इंतजार, सास फरजाना और दो देवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार हैं। वाजपेयी ने कहा कि आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम बनाई गई है।
हिना के भाई की शिकायत के मुताबिक, उसकी शादी 21 मई, 2023 को खुशनसीब से हुई थी और तब से उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और आखिर में गला घोंटकर मार डाला। हिना के भाई ने बताया कि उसका शव घर के अंदर पड़ा मिला।