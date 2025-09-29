लड़के से बात कर रही थी बेटी मुस्कान, पिता ने सुना और 15 वर्षीय नाबालिग बेटे के साथ घर की ऊपरी मंजिल पर ले जाकर गोलियों से भूना

Highlights पुलिस ने छात्रा के पिता जुल्फाम और नाबालिग बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बेटा मुस्कान को घर की ऊपरी मंजिल पर ले गए, जहां आरोपी ने गोली मार दी। पिता ने लड़के के साथ मोबाइल पर बातें करते हुए सुना था, जिससे नाराजगी और बढ़ गई थी।

मुजफ्फरनगरः शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में कथित तौर पर प्रेम संबंध से नाराज पिता और नाबालिग भाई ने झूठी शान के लिए किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि भाई को पुलिस हिरासत में लिया गया है। शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के अंबेहटा गांव निवासी जुल्फाम ने अपने 15 वर्षीय नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी मुस्कान (17) के प्रेम संबंधों से नाराज होकर उसकी गोली मारकर हत्या कर कर दी।

मुस्कान 12वीं की छात्रा थी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) एनपी सिंह ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने छात्रा के पिता जुल्फाम और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एसपी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज कर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली गई है। जुल्फाम ने अपनी बेटी मुस्कान की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मुस्कान को उसके पिता ने एक लड़के के साथ मोबाइल पर बातें करते हुए सुना था, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई थी। इसके बाद जुल्फाम और उसका बेटा मुस्कान को घर की ऊपरी मंजिल पर ले गए, जहां आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे की मदद से उसे गोली मार दी।

Web Title: Muzaffarnagar Daughter Muskan talking boy father overheard took her along 15-year-old minor son upper floor house shot them dead