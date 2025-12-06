20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला
Mundawar: अलवर के मुंडावर में नर्सिंग छात्रा को अगवा करके पहले दुष्कर्म किया गया और फिर निर्दयता से गला रेतकर हत्या कर दी गई।
Mundawar: खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर कस्बे में 20 साल की नर्सिंग छात्रा की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
आरोपी उपेंद्र कुमार (21) हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। उसने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने करीब 30 मिनट तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मुंडावर के थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने कहा कि पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराए गए मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाते हुए 'एक्स' पर लिखा,‘‘बार-बार इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि राजस्थान में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं। अलवर के मुंडावर में नर्सिंग छात्रा को अगवा करके पहले दुष्कर्म किया गया और फिर निर्दयता से गला रेतकर हत्या कर दी गई।' उन्होंने कहा,‘‘लोग आक्रोशित हैं लेकिन भाजपा सरकार ने सब देखना-सुनना बंद कर दिया है। ये महिला सुरक्षा का ढोल पीट रहे हैं और लोग इनकी बेशर्मी देख रहे हैं।’’