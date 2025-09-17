असलम कुरैशी पर नाजिम ने किया जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के चलते 27 वर्षीय शख्स की हत्या से दहली मुंबई

Mumbai:मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में एक युवक की सोमवार की रात पुराने विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शिवाजी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शिवाजी नगर स्थित लोटस कॉलोनी में उस समय हुई, जब 27 वर्षीय असलम कुरैशी अपने दोस्तों के साथ के साथ बातचीत कर रहा था।

अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान आरोपी नाजिम वहां पहुंचा, उसने धारदार हथियार से कुरैशी का गला रेत दिया और उस पर चाकू से कई वार भी किए।

पुलिस ने बताया कि कुरैशी को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल और फिर सायन अस्पताल में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे खोज कर गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसके भाई और कुरैशी के बीच विवाद हुआ था, और उसी को लेकर उसने यह हमला किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

