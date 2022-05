मुंबई: ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने ट्रक चालक को सड़क पर सरेआम धमकाते हुए किया गाली गलोज, वीडियो हुआ वायरल

Highlights मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक ट्रक चालक को धमकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी पुलिस वाले द्वारा अपशब्द भी कहा जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अभी तक इस पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Maharashtra Traffic Police Viral Vide0:मुंबई ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह एक ट्रक वाले को सरेआम अपशब्द कह रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना मैल्कम बाग स्थित फारूका हाई स्कूल के सामने घटी है। हालांकि किस बात को लेकर पुलिस वाले ने यह व्यवहार किया है, इस बात की जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक चालक को चूता भी निकाल कर उसे धमकाया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक ट्रक चालक को धमकाते और गाली गलोज करते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार शाम 7.30 बजे घटी है जब ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ऑन-ड्यूटी होते हुए वहां पर तैनात था। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे ऑन-ड्यूटी कांस्टेबल ट्रक चालक को गाली दे रहा है और वह अपनी ट्रक में बैठा सुन रहा है। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को वीडियो में यह भी कहते हुए सुना गया कि अरे उसको मारो रे। यह घटना जोगेश्वरी पश्चिम के मैल्कम बाग में घटी है।

In an unpleasant incident where on-duty Mumbai Traffic Police constable is seen abusing & threatening a truck driver by waving a shoe at him.

Incident took place at 7.30pm. Location-Malcom Baug,Opp Farooka High school,Jogeshwari W@DGPMaharashtra@CPMumbaiPolice@mumbaitrafficpic.twitter.com/uCRsHiobFF