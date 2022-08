प्लेटफॉर्म पर सो रही पत्नी को ट्रेन के आगे धकेल उसे मार डालने के आरोप में पति गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई थी पूरी वारदात

ठाणे (महाराष्ट्र): ठाणे पुलिस ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर चलती ट्रेन के आगे धकेलकर उसे मार डालने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना पड़ोसी पालघर जिले में वसई रोड रेलवे स्टेशन की है।

सोमवार को सुबह करीब चार बजे हुई यह घटना मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें एक व्यक्ति अपनी सो रही पत्नी को जगाता नजर आ रहा है, फिर वह उसे प्लेटफॉर्म के किनारे तक घसीटता है और स्टेशन पर आ रही अवध एक्सप्रेस ट्रेन के सामने पटरियों पर धकेल देता है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित हो गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके क्षत-विक्षत शव को बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज में घटना को अंजाम देने के बाद व्यक्ति अपने दो बच्चे और बैग लेकर वहां से भागता भी नजर आ रहा है। बाद में उसे ठाणे के कल्याण से मुंबई के दादर जा रही ट्रेन में चढ़ते देखा गया।

Man caught on CCTV throwing his wife in front of speeding train and fleeing with 2 children at #Vasai station today morning. pic.twitter.com/yx0YU0ECKA