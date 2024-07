Mumbai-Pune Expressway: बस-ट्रैक्टर की टक्कर, पांच की मौत और 42 घायल, आषाढ़ी एकादशी पर हिस्सा लेने पंढरपुर जा रहे थे तीर्थयात्री

Highlights सोमवार करीब आधी रात को बस ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिर गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस में 54 ‘वारकरी’ (भगवान विट्ठल के भक्त) सवार थे जो मुंबई के पास ठाणे जिले में अपने गृहनगर डोंबिवली से आषाढ़ी एकादशी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पंढरपुर जा रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना नवी मुंबई में पनवेल के निकट मध्य रात्रि के आसपास हुई जब एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से जा रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने बताया कि बस में सवार तीन और ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर से टकराने के बाद बस, एक्सप्रेसवे पर लगे अवरोधक से टकराकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से सात की हालत गंभीर है। आषाढ़ी एकादशी बुधवार को मनाई जाएगी। हर साल लाखों वारकरी पंढरपुर की तीर्थयात्रा करते हैं जहां वे महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से आषाढ़ी एकादशी के मौके पर एकत्रित होते हैं।

#WATCH | At least four people were killed while some 42 other sustained injuries after their bus collided with a tractor on the Mumbai-Pune Expressway

.#punemumbai#mumbaiaccidentpic.twitter.com/hwdOaP2fxj — Republic (@republic) July 16, 2024

A bus heading to #Pandharpur for a pilgrimage collided with a tractor around 1 AM on the Mumbai-Pune Expressway near #Panvel.



At least five people died, and 49 are reported injured, with several in serious condition. The injured are being treated at MGM Hospital.#BusAccidentpic.twitter.com/hqb95wrliM — Afternoon Voice (@Afternoon_Voice) July 16, 2024

कार और एक अन्य वाहन के बीच टक्कर होने से तीन की मौत, नौ अन्य घायल

नोएडा के ईकोटेक-3 थानाक्षेत्र में रविवार देर रात को एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ईकोटेक-3 थानाक्षेत्र में डी -पार्क के पास एक वाहन से एक कार पीछे से जा टक्कराई जिससे वाहन पलट गया।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मोफिजूल (32), अब्दुल रफीक (35) तथा सुल्तान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है जिनमें दो की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों में सवार लोग आपस में परिचित थे। वे उन वाहनों से देवला गांव में आयोजित एक शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे।

उत्तर प्रदेश: तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के गुरसहायगंज क्षेत्र में एक तालाब में नहाने गए चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंगलवार को बताया कि गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के समधन कस्बे के गर्दाबाद मोहल्ले के निवासी चार बच्चे-अब्दुल्ला (12), शादां (11), हसन (12) और जुनेद (13) सोमवार को पास में ही स्थित एक तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले जाने से डूब गये। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

