मुझे छोड़ कर किसी और के साथ प्रेम क्यों?, प्रेमी सोनू बराई ने पूर्व प्रेमिका मनीषा यादव को बुलाया और चाकू से काट डाला और फिर खुद भी अपना गला रेता

Highlights बराई को मनीषा के किसी और से संबंध होने का शक था। झगड़ा हुआ था और अपना रिश्ता खत्म कर लिया। रसोईघर में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी लेकर आया।

Mumbai: मध्य मुंबई में शुक्रवार को एक युवक ने सरेआम चाकू घोपकर अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद भी गला रेतकर जान दे दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी सोनू बराई (24) ने मनीषा यादव (24) पर सुबह करीब 11 बजे कालाचौकी इलाके में सड़क पर हमला किया। यह घटना दोनों के अलग होने के लगभग दो हफ्ते बाद हुई। उन्होंने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल मनीषा को बायकुला स्थित डॉ. आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

उन्होंने बताया कि बराई को मनीषा के किसी और से संबंध होने का शक था जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने बताया कि बराई ने अपनी पूर्व प्रेमिका को शुक्रवार की सुबह मिलने के लिए बुलाया लेकिन वह अपने साथ रसोईघर में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी लेकर आया।

अधिकारी ने बताया कि मनीषा जब मौके पर पहुंची तो बराई ने उसपर दो से तीन बार चाकू से वार किया। उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में मनीषा अपनी जान बचाने के लिए भागी और एक निजी अस्पताल में घुस गई। अधिकारी ने बताया कि बराई ने मनीषा का पीछा किया और अस्पताल के अंदर घुसकर उसे पकड़ने के बाद फिर चाकू से वार किया।

उन्होंने बताया कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन बराई के गुस्से और चाकू से लैस होने की वजह से वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तभी किसी ने बराई को पत्थर फेंककर मारा और लाठी से प्रहार किया, जिससे उसे एहसास हो गया कि वह बच नहीं पाएगा। अधिकारी ने बताया कि बरई ने अपना गला काट लिया और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नर्सिंग होम के अंदर हुए हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। वीडियो क्लिप में लोगों को हमलावर से पीड़िता को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है और कुछ अन्य लोग आरोपी को डंडे से पीटते और उस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कांस्टेबल और दो अन्य लोगों ने खून से लथपथ पीड़िता को उठाया और उसे अस्पताल पहुंचाया।

अधिकारी ने बताया कि बराई नर्सिंग होम के प्रवेश द्वार पर खून से लथपथ पड़ा था और उसे तुरंत नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कालाचौकी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

