मुंबई में दिन दहाड़े 15-20 बच्चों को बनाया गया बंधक, आरोपी पुलिस की हिरासत में, बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

मुंबई: एक चौंकाने वाली घटना में, गुरुवार को मुंबई के पवई इलाके में एक आदमी ने कथित तौर पर कम से कम 17 बच्चों को किडनैप कर लिया और उन्हें बंधक बना लिया। आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है, उसे काफी देर तक चले तनाव के बाद हिरासत में ले लिया गया। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया और उनके माता-पिता को सौंप दिया गया, जिससे उस जगह के बाहर जमा हुए परेशान माता-पिता को राहत मिली।

टकराव के बीच परेशान करने वाला वीडियो सामने आया

इस मुश्किल घड़ी के दौरान, आर्य ने कथित तौर पर एक परेशान करने वाला वीडियो जारी किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह "कुछ लोगों" से बात करना चाहता है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वह "सब कुछ जला देगा" और खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा।

वीडियो में, वह साफ़ तौर पर परेशान दिख रहा था, और कह रहा था, "मैं रोहित आर्य हूँ और आत्महत्या करके मरने के बजाय, मैंने एक प्लान बनाया है और यहाँ कुछ बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। मेरी ज़्यादा मांगें नहीं हैं - बस नैतिक और सही मांगें हैं।"

आर्य ने आगे कहा, "मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, न ही मैं पैसे मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इंसाफ़ चाहता हूँ।"

Children taken hostage in Mumbai's RA Studio building in Powai.

Cops in talk with suspect. 🚨



मुंबई के पॉवई में बड़ा हादसा

RA स्टूडियो में आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाया है —

बताया जा रहा है कि उन्हें ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था।



पुलिस मौके पर है और बातचीत जारी… pic.twitter.com/lTi32T9wpn — Gaurav (@Gaurav_truth) October 30, 2025

पुलिस ने कहा आरोपी लग रहा है मानसिक रूप से अस्थिर

मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से परेशान लग रहा था। एक ऑफिसर ने बताया, "हमारी टीमों ने कॉल मिलते ही तुरंत जवाब दिया और बिल्डिंग को घेर लिया। बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी थी। वह आदमी मानसिक रूप से परेशान लग रहा था।" इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और नेगोशिएटर और क्राइम ब्रांच की टीमें हालात को शांत करने की कोशिश कर रही थीं।

पुलिस की तेज़ी से कार्रवाई ने हादसा टाल दिया

अधिकारियों ने हालात को कंट्रोल करने और यह पक्का करने के लिए तेज़ी से काम किया कि बच्चों को कोई नुकसान न हो। घंटों की बातचीत के बाद, रोहित आर्य को हिरासत में ले लिया गया और मेडिकल जांच और पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस अब उसके बैकग्राउंड, संभावित मकसद और कनेक्शन की जांच कर रही है ताकि इस चौंकाने वाले काम के पीछे की वजह पता चल सके।



