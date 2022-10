Video: पत्नी को लेने गए शख्स के साथ की गई मारपीट-पोता गया गोबर, ससुराल वालों ने अर्धनग्न कर निकाला डीजे जुलूस

Highlights मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को उसके ससुराल वालों द्वारा डीजे जुलूस निकालते हुए देखा गया है। इस घटना के बाद युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत की है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में ससुराल वालों ने दामाद के कपड़े उतारे और जूते-चप्पल वाले माला पहनाकर डीजे निकालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें शख्स को अर्धनग्न हालत में देखा जा रहा है।

आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा युवक के सिर और मुंह पर गोबर भी पोते गए है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस घटना के बाद युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत की है और ससुराव वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक शख्स अर्धनग्न हालत में चल रहा है और उसके आगे पीछे लोग लाठी-डंडा लिए हुए चल रहे है। यही नहीं वीडियो में यह भी देखा गया है कि युवक जूते-चप्पल का माला पहना हुआ है और उसके आगे डीजे बाजा चल रहा है।

#दामाद_का_जुलूस



●Villagers took out procession of son-in-law wearing a garland of slippers half-naked.



●He came to take his wife back in Tangana village of Narmadapuram, MP started quarrelling with in laws.



● Finally this is the way villagers taught a lesson,FIR registered. pic.twitter.com/zyZchddj8W