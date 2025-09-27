मध्य प्रदेश: हैवान ने माँ के सामने उसके 5 साल के बच्चे का सिर काटा, भीड़ के हत्थे चढ़ा, पिटाई से हुई मौत

MP horror news: मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जब 26 सितंबर को विकास नाम के एक 5 वर्षीय लड़के का उसकी माँ के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर सिर काट दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। धार के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि भीड़ द्वारा पिटाई के बाद आरोपी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

बच्चे की माँ, जिसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, उसे चोटें आईं और वह गहरे सदमे में चली गई, उसकी चीखें पूरे गाँव में गूंज उठीं। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुँचे और जो कुछ हुआ उससे क्रोधित होकर, आरोपी को पकड़ लिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुँचने से पहले ग्रामीणों ने उसे बुरी तरह पीटा था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 25 वर्षीय आरोपी महेश मोटरसाइकिल से कालू सिंह के घर पहुँचा। बताया जा रहा है कि वह घरवालों के लिए अजनबी था। बिना किसी चेतावनी या बातचीत के, महेश ने परिसर में मिले एक धारदार, कुदाल जैसे औज़ार से लड़के पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला तेज़ और क्रूर था, जिससे बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया, और फिर हमलावर ने लड़के के कंधे पर वार किया, जिससे शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

अवस्थी ने इस घटना को "बेहद हृदयविदारक" बताया। एनडीटीवी ने अवस्थी के हवाले से कहा, "पोस्टमॉर्टम के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। शुरुआती जाँच से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी मौत की न्यायिक जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच में पता चला कि महेश अलीराजपुर जिले के जोबट बागड़ी का रहने वाला था। उसके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और तीन-चार दिनों से लापता था। इस भयानक हमले से ठीक एक घंटे पहले, उसने कथित तौर पर पास की एक दुकान से सामान चुराने की कोशिश की थी।



