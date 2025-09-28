मुरैनाः पड़ोसी की 17 वर्षीय बेटी लापता, पिता ने गोली मारकर क्वारी शव नदी में फेंका, प्यार करना गुनाह, झूठी शान की खातिर हत्या
Morena: अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने चार दिन पहले सिकरवार के घर से गोली चलने और चीखने की आवाज सुनी थी।
Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने आशंका जताई कि प्रथम दृष्टया यह झूठी शान की खातिर की गयी हत्या का मामला नजर आ रहा है। मुरैना सिविल लाइंस थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि हत्या के पांच दिन बाद रविवार को गलेठा गांव के पास क्वारी नदी से नाबालिग का शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि भरत उर्फ बंटू सिकरवार को शनिवार को उस समय हिरासत में लिया गया, जब एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी की बड़ी बेटी लापता है। अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने चार दिन पहले सिकरवार के घर से गोली चलने और चीखने की आवाज सुनी थी।
यह घटना 23 सितंबर को मुरैना शहर के अंबाह बाईपास इलाके में परिवार के घर पर हुई। उन्होंने बताया कि मृतक छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पुलिस ने बताया कि सिकरवार यह जानने के बाद परेशान थे कि उसकी बेटी एक व्यक्ति से प्यार करती थी। शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने शुरू में दिव्या के ठिकाने के बारे में टालमटोल करने वाले जवाब दिए।
लेकिन पूछताछ करने पर उसने दावा किया कि छत का पंखा गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि उसने बेटी के शव को अपने पैतृक गांव गलेठा गांव में क्वारी नदी में फेंक दिया क्योंकि ‘वह अविवाहित थी’। पुलिस ने शनिवार को राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया,
लेकिन अंधेरा होने के बाद इसे रोकना पड़ा। पुलिस ने बताया कि रविवार को फिर से तलाश शुरू हुई और पूर्वाह्न करीब 10 बजे नाबालिग का शव बरामद किया गया। शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।