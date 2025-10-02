दूसरी जाति के लड़के से प्यार, शादी करने पर अड़ी, परिवार के समझाने पर नहीं मानी?, पिता ने बेटी दिव्या सिकरवार को गोली मारी, मां-भाई सहित 23 लोगों के खिलाफ मामला

मुरैनाः पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया बृहस्पतिवार को बताया कि 12 वीं कक्षा की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या के आरोप में भरत सिकरवार और शव को ठिकाने लगाने, साथ देने, साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक लड़की के मां-भाई और अन्य सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Highlightsपिता ने 23 सितंबर शाम 7:30 बजे अपनी बेटी दिव्या की हत्या कर दी थी।दिव्या दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, शादी करने के लिए अड़ी थी।22 सितंबर को भी दिव्या को उसके प्रेमी के साथ स्कूटर पर घूमते देख लिया था।

मुरैनाः मध्य प्रदेश के मुरैना में ‘अहं की खातिर हत्या’ (ऑनर किलिंग) के एक मामले में पुलिस ने मृतक लड़की के पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रकरण में मृतक की मां और भाई सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया बृहस्पतिवार को बताया कि 12 वीं कक्षा की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या के आरोप में भरत सिकरवार और शव को ठिकाने लगाने, साथ देने, साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक लड़की के मां-भाई और अन्य सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि पिता ने 23 सितंबर शाम 7:30 बजे अपनी बेटी दिव्या की हत्या कर दी थी क्योंकि दिव्या दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करने के लिए अड़ी थी और परिवार के समझाने पर भी नहीं मान रही थी। सौरभ ने बताया कि भरत इस बात को लेकर दिव्या से नाराज था। उनके अनुसार, 22 सितंबर को भी उसने दिव्या को उसके प्रेमी के साथ स्कूटर पर घूमते देख लिया था।

‘‘इसके अगले दिन जब कॉलोनी में नवरात्रि माता पंडाल में आरती हो रही थी, तब भरत ने दिव्या को गोली मार दी थी ताकि गोली की आवाज आरती में दब जाए।’’ पुलिस ने बताया कि आरोपी भरत ने अपने छोटे भाई रवि की पिस्टल से बेटी को गोली मारी थी। रवि फौज में है और घटना के समय अपनी ड्यूटी पर था और उसकी पिस्टल मुरैना में घर पर रखी थी।

हत्या के बाद आरोपी शव को अपने रिश्तेदारों की मदद से गांव भगवान सिंह का पुरा ले गया। वहां उसने शव को पत्थर बांधकर क्वारी नदी में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि भरत के एक पड़ोसी ने बीते शनिवार को सिविल थाने में फोन कर सूचना दी कि भरत की बेटी दिव्या दो दिन से गायब है।

इस पर पुलिस भरत के घर पहुंची और उससे पूछताछ की। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगा कि भरत के घर में पांच सदस्य... पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है लेकिन बड़ी बेटी दिव्या घर से गायब है। उसके बारे में पूछने पर भरत ने गोलमोल जवाब दिया।

शक होने पर पुलिस शनिवार को ही भरत को थाने ले आई और उससे गहन पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भरत की निशानदेही पर दिव्या का शव पांच दिन के बाद नदी से बरामद किया। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिव्या की नजदीक से गोली मारने से मौत की पुष्टि हुई है।

