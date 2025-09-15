मुरादाबादः 12 साल के पुत्र को लेट आने पर मां ने डांटा, कमरे में बंद कर काम पर चली गई, शाम को घर लौटी तो फंदे से लटका मिला बेटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 15, 2025 09:01 IST2025-09-15T09:00:26+5:302025-09-15T09:01:42+5:30
Moradabad: लड़के की मां निशा ने पुलिस को बताया कि किसी बात को लेकर अपने बेटे को डांटा और उसे कमरे में बंद कर अपने काम पर चली गईं।
Moradabad:उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के मानपुर क्षेत्र में 12 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर मां की डांट के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान छठी कक्षा के छात्र कृष्णा के रूप में हुई है। लड़के की मां निशा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शनिवार दोपहर किसी बात को लेकर अपने बेटे को डांटा और उसे कमरे में बंद कर अपने काम पर चली गईं।
शाम को घर लौटने पर उन्हें बेटा फंदे से लटका मिला। वह पीतल के कारखाने में काम करती हैं। निशा अपने इकलौते बेटे के साथ किराए के घर में रहती थीं। उन्होंने बताया कि उनके पति सुनील शराब की लत के शिकार हैं और हाल में झगड़े के बाद घर छोड़कर चले गए थे।
निशा ने पुलिस को यह भी बताया कि कृष्णा पहले भी पिता के हिंसक व्यवहार से परेशान होकर जान देने की धमकी दे चुका था। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फिलहाल किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।