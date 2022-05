Moose Wala Murder Case: मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए सीएम भगवंत मान ने की न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा, मौजूदा HC जज की निगरानी में होगी जांच

Highlights मूसेवाला के पिता ने की थी HC के मौजूदा जज की निगरानी में जांच की मांग सीएम ने कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द सलाखों के पीछे होंगे मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है

चंडीगढ़: पंजाब के चर्जित मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की है। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। सीएमओ ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा जज के तहत न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने कहा है कि इस संगीन अपराध के पीछे जो भी शख्स हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वे जल्द सलाखों के पीछे होंगे।

पंजाब सरकार की तरफ से यह घोषणा मूसेवाला के परिवार की तरफ से इसकी मांग की जाने के बाद की गई है। दरअसल, पंजाबी सिंगर के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर उनके बेटे की मौत की सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की थी। उन्होंने यह भी मांग की कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जाए।

CM @BhagwantMann announces to set up Judicial commission under the sitting judge of Punjab and Haryana High Court to probe the killing of Shubhdeep Singh Sidhu, popularly known as Sidhu Moose Wala. CM says perpetrators of the heinous crime will be behind the bars soon.