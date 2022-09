Money Laundering case: जैकलीन से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ शुरू की, 200 करोड़ रुपये धन शोधन मामला, जालसाज सुकेश चंद्रशेखर पर पूछे जाएंगे सवाल

Highlights नोरा फातेही का बयान 13 सितंबर और 14 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया था कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को समन जारी किया था। जैकलीन का नाम पूरक आरोपपत्र में पहली बार एक आरोपी के रूप दर्ज किया गया है।

नई दिल्लीः कथित जालसाज सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंच गई हैं। दिल्ली की अदालत ने कथित जालसाज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को समन जारी किया था।

जांच के सिलसिले में अब तक कई बार ईडी द्वारा तलब की जा चुकीं जैकलीन का नाम पूरक आरोपपत्र में पहली बार एक आरोपी के रूप दर्ज किया गया है। ईडी के पहले के आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में अभिनेत्री का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं था।

