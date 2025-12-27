पति सद्दाम अंसारी की गोली मारकर हत्या, पत्नी सविता और प्रेमी अरबाज अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 27, 2025 06:30 IST2025-12-27T06:29:30+5:302025-12-27T06:30:12+5:30

Mirzapur: सविता और अरबाज जौनपुर जिले के लखनीपुर का निवासी हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं। 

Mirzapur Husband Saddam Ansari shot dead wife Savita and lover Arbaaz arrested uttar pradesh police | पति सद्दाम अंसारी की गोली मारकर हत्या, पत्नी सविता और प्रेमी अरबाज अरेस्ट

सांकेतिक फोटो

Highlightsपुलिस ने मृतक की पत्नी सविता (27) और उसके कथित प्रेमी अरबाज (21) को गिरफ्तार किया है।मृतक सद्दाम अंसारी की पत्नी सविता और अरबाज हत्या के समय मौके पर मौजूद थे।

Mirzapur:उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और पत्नी के कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने कहा कि 25 दिसंबर की देर रात कछवां पुलिस थाना अंतर्गत कांशीराम आवास कालोनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मृतक के एक रिश्तेदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता (27) और उसके कथित प्रेमी अरबाज (21) को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि मृतक सद्दाम अंसारी की पत्नी सविता और अरबाज हत्या के समय मौके पर मौजूद थे। सिंह ने बताया कि सविता और अरबाज जौनपुर जिले के लखनीपुर का निवासी हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं। 

Web Title: Mirzapur Husband Saddam Ansari shot dead wife Savita and lover Arbaaz arrested uttar pradesh police

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश