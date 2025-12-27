पति सद्दाम अंसारी की गोली मारकर हत्या, पत्नी सविता और प्रेमी अरबाज अरेस्ट
Mirzapur: सविता और अरबाज जौनपुर जिले के लखनीपुर का निवासी हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं।
Mirzapur:उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और पत्नी के कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने कहा कि 25 दिसंबर की देर रात कछवां पुलिस थाना अंतर्गत कांशीराम आवास कालोनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मृतक के एक रिश्तेदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता (27) और उसके कथित प्रेमी अरबाज (21) को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि मृतक सद्दाम अंसारी की पत्नी सविता और अरबाज हत्या के समय मौके पर मौजूद थे। सिंह ने बताया कि सविता और अरबाज जौनपुर जिले के लखनीपुर का निवासी हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और दो कारतूस बरामद कर लिए हैं।