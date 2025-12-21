VIDEO: केरल में "बांग्लादेशी" समझकर एक प्रवासी मज़दूर की हुई लिंचिंग, पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी

नई दिल्ली: रोजगार की तलाश में शुरू हुई एक यात्रा छत्तीसगढ़ के एक युवा प्रवासी मजदूर के लिए एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल गई। शक्ति जिले के रहने वाले 31 साल के रामनारायण बघेल काम की तलाश में केरल गए थे। हालांकि, यह तलाश तब जानलेवा साबित हुई जब पालक्काड जिले में भीड़ ने उन्हें बांग्लादेशी समझकर पीट-पीटकर मार डाला।

17 दिसंबर की शाम को, वलयार पुलिस स्टेशन के तहत अट्टापल्लम इलाके में, स्थानीय लोगों ने चोरी के शक में उन्हें रोक लिया और उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन पर बेरहमी से हमला किया गया। पुलिस के अनुसार, उनके पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ।

घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हिंसा की गंभीरता दिख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामनारायण के शरीर पर 80 से ज़्यादा चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने सिर में गंभीर चोटें, शरीर पर कई घाव और बहुत ज़्यादा खून बहने की बात कही, जिससे आखिरकार उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान उनके सीने से खून बह रहा था।

हमले के 31 सेकंड के वायरल वीडियो में स्थानीय लोग रामनारायण को बार-बार "बांग्लादेशी" कहते हुए दिख रहे हैं। एक जगह, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला एक व्यक्ति उनसे पूछता है, "आपकी भाषा क्या है?" फिर उनसे पूछा जाता है कि उनका गाँव कहाँ है। इससे पहले कि रामनारायण ठीक से जवाब दे पाते, उनके आस-पास के लोग खुद ही कहते हैं, "तुम बांग्लादेशी हो।"

मारपीट की वजह से मुश्किल से होश में आए रामनारायण को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि उसकी बहन उसके गाँव में रहती है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, "तुम्हारी बहन बांग्लादेशी है।" इसके बावजूद, भीड़ "तुम बांग्लादेशी हो" के नारे लगाती रही और रामनारायण पर बेरहमी से हमला करना जारी रखा, उसे बुरी तरह पीटा।

पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया

केरल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अट्टापल्लम गाँव के रहने वाले पांच आरोपी, मुरली, प्रसाद, अनु, बिपिन और आनंदन को 18 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साफ किया है कि रामनारायण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पीड़ित अपने पीछे आठ और 10 साल के दो बेटे छोड़ गया है। रामनारायण के चचेरे भाई शशिकांत बघेल ने कहा कि परिवार इस नुकसान से टूट गया है।

शशिकांत ने कहा, "वह सिर्फ़ रोज़ी-रोटी कमाने के लिए केरल गया था, लेकिन बांग्लादेशी समझकर उसे पीट-पीटकर मार डाला गया। वह एक गरीब आदमी था।" शशिकांत ने कहा, "मैं सरकार से उसके परिवार की मदद करने की अपील करता हूँ। उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, और उनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए ताकि वे ज़िंदा रह सकें और उन्हें खाने को मिल सके।"

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस हत्या को लेकर व्यापक गुस्सा है। उन्होंने कहा, "जो हुआ वह दुखद है। हमने इस मामले पर चर्चा की है, और छत्तीसगढ़ सरकार हर स्तर पर परिवार को सहायता देने की कोशिश कर रही है।"

