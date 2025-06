Meghalaya Honeymoon Murder: कौन है संजय वर्मा? सोनम ने शादी से पहले किए थे 100 से ज्यादा कॉल, पुलिस ने किया खुलासा

Meghalaya Honeymoon Murder: मेघालयहनीमून पर गए एक कपल के मर्डर केस में पुलिस ने पत्नी को पति की हत्या के आरोप में पकड़ा है। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करके पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। इस केस में फोन कॉल की वजह से नया खुलासा हुआ है जिससे इसके नया मोड़ दे दिया है। दरअसल, खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले एक शख्स को 100 से ज्यादा बार कॉल किया था। शख्स की पहचान संजय वर्मा के रूप में हुई है।

पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार सोनम ने कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसने राजा की हत्या के लिए तीन हत्यारों को किराए पर लिया था। पिछले महीने हनीमून के दौरान पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में उनकी हत्या कर दी गई थी। सोनम समेत सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जांच के तहत मंगलवार को क्राइम सीन को फिर से बनाया।

पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया कि वर्मा दरअसल उसके प्रेमी राज कुशवाह द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला छद्म नाम था। पूर्वी खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सिम ने पीटीआई को बताया, "हमें पता चला है कि राजा से शादी से पहले सोनम ने संजय वर्मा नामक व्यक्ति को 100 से अधिक फोन कॉल किए थे। शादी के बाद भी कॉल जारी रहीं।"

#WATCH Raja Raghuvanshi murder case | Indore (Madhya Pradesh) | Accused Sonam Raghuvanshi's brother, Govind says, "...I don't know anything about Sanjay Verma..I had come to show all the places where Raj used to work...nothing has been seized from here, I don't know anything… pic.twitter.com/pAgI0KeVqN