Meghalaya Honeymoon Murder: सोनम ने नहीं, इस आदमी ने राजा रघुवंशी पर किया था जानलेवा वार, क्राइम सीन से हुआ खुलासा

Meghalaya Honeymoon Murder: मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मंगलवार को नवविवाहित व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से संबंधित अपराध स्थल का विस्तृत पुनर्निर्माण किया। राजा की हत्या मेघालय में उनके हनीमून के दौरान की गई थी। यह पुनर्निर्माण सोहरा (चेरापूंजी) में हुआ, जिसमें आरोपी सोनम रघुवंशी और तीन अन्य लोग मौजूद थे, क्योंकि पुलिस ने क्रूर हत्या की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम को स्पष्ट करने की कोशिश की।

पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विवेक सिम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट को "बहुत सफल" बताया, उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अब अपराध की "बहुत स्पष्ट तस्वीर" है। एसआईटी ने आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया, पार्किंग स्थल से शुरू करके जहां उनके दोपहिया वाहन रखे गए थे, उस दृश्य बिंदु तक जहां हत्या हुई थी।

एसपी सिम के अनुसार, हत्या में अलग-अलग आरोपियों विशाल, आनंद और आकाश द्वारा तीन वार किए गए। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले में इस्तेमाल किया गया एक और चाकू बरामद नहीं हुआ है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) सक्रिय रूप से हथियार की तलाश कर रहा है।

एसपी सिम ने कहा, "हमें पता चला है कि एक और चाकू अभी भी बरामद किया जाना बाकी है। आरोपियों ने फिर से बताया कि उन्होंने चाकू कैसे फेंका। एसडीआरएफ दूसरा हथियार बरामद करने की कोशिश कर रहा है।"

VIDEO | Sohra, Meghalaya: East Khasi Hills SP Vivek Syiem shares an update on the Raja Raghuvanshi murder case:



“We have conducted a crime scene recreation, during which the accused reenacted their actions. This has given us a clearer picture of what transpired. The second… pic.twitter.com/FmkOZLEhpZ