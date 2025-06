Honeymoon Murder Case: कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जिसका राजा रघुवंशी केस में नाम आया सामने, जानें सोनम से क्या है कनेक्शन

Honeymoon Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। पति के मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया है। जो इस जांच को नया रूप दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीतेंद्र ही वह शख्स है जिसके बैंक खाते का इस्तेमाल सोनम रघुवंशी ने 23 मई को अपने पति राजा रघुवंशी के भाड़े के हत्यारों को शुरुआती भुगतान करने के लिए किया था। इस वित्तीय संबंध ने अब उसे जांच के दायरे में ला दिया है, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।

सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि जीतेंद्र उनका चचेरा भाई है। उन्होंने आगे दावा किया कि सोनम का UPI खाता जीतेंद्र के नाम पर पंजीकृत है, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह उनके नाम से क्यों नहीं बनाया गया, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया। इस खुलासे के बाद, हवाला लेनदेन और परिवार के व्यापारिक सौदों से जुड़े संभावित संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं।

हालांकि, गोविंद ने इन दावों का खंडन करते हुए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जीतेंद्र उनके परिवार द्वारा संचालित उद्यम में महज एक जूनियर कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि जीतेंद्र के खाते में परिवार का पैसा था और इसका नियमित रूप से व्यापारिक लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस बीच, मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है- सोनम, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाह और तीन अन्य: विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी।

Cousin of accused wife under scrutiny as police trace payments to alleged killers in Meghalaya honeymoon murder. Financial links raise new questions.#NewsUpdate#StoryTwistpic.twitter.com/AoEXWgFYWp