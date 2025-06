Meghalaya Honeymoon Murder: 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत?, खुलेंगे कई राज, देखिए वीडियो

Highlights आरोपियों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सोनम और चार साथियों को शिलांग की अदालत में पेश किया गया है। अपराध का दृश्य दोहराने के लिए आरोपियों की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया।

शिलांगः मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके चार अन्य साथियों को बुधवार को शिलांग की एक अदालत में पेश किया गया। एसआईटी प्रमुख और एसपी (सिटी), ईस्ट खासी हिल्स, हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर ने कहा कि राजा रघुवंशी मामले में सभी पांच आरोपियों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोनम को मंगलवार देर रात पूर्वोत्तर राज्य लाया गया, जबकि चार अन्य को ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार को यहां लाया गया था।

