“टेलीग्राम” पर बच्चियों की अश्लील और दुष्कर्म से जुड़े वीडियो साझा?, “लूसिफर” नाम से खाता और चला रहा था अमित जैन

Highlights खाता ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बागपत गेट निवासी अमित जैन चला रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फिलहाल मेरठ में नहीं रह रहा है।

Meerut: मेरठ जिले की ब्रह्मपुरी पुलिस ने ऑनलाइन मैसेजिंग मंच “टेलीग्राम” पर बच्चियों की अश्लील और दुष्कर्म से जुड़े वीडियो साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार टेलीग्राम पर “लूसिफर” नाम से एक खाता संचालित किया जा रहा था, जिस पर बच्चियों से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो साझा किए जा रहे थे। जांच में पता चला कि यह खाता ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बागपत गेट निवासी अमित जैन चला रहा था।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में सात सितंबर 2025 को देहरादून में शिकायत दर्ज कराई गई थी और देहरादून पुलिस की जांच के बाद मामले की सूचना ब्रह्मपुरी पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फिलहाल मेरठ में नहीं रह रहा है।

उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। अधिकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और मेरठ साइबर अपराध थाने की टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। सिंह ने कहा कि यदि जांच में घटनाक्रम मेरठ से जुड़ा पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Web Title: Meerut Sharing obscene and rape videos girls Telegram? Amit Jain was running account named Lucifer