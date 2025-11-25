Meerut News: बारात देखने पहुंची लड़की को लगी गोली, हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा; एक आरोपी गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 25, 2025 14:17 IST2025-11-25T14:15:36+5:302025-11-25T14:17:36+5:30
Meerut News: पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई तेज की गई है।
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवती की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृत युवती की पहचान श्याम नगर निवासी अक्सा (22) के रूप में हुई है। अक्सा सोमवार देर रात कॉलोनी में हाजी शाहनवाज के बेटे सुहेल की बारात देख रही थी।
पुलिस ने बताया कि इस दौरान कुछ लोगों ने जमकर फायरिंग की और एक गोली छत पर खड़ी अक्सा के पेट में लग गयी। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन तुरंत बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मेरठ— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 25, 2025
बारात में हर्ष फायरिंग में युवती की मौत मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी साकिब को किया अरेस्ट, साकिब ने चढ़त में तमंचे से की थी हर्ष फायरिंग, छत से देख रही युवती के पेट में लगी थी गोली, इलाज के दौरान युवती अफशा की हुई थी मौत, हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस भी बरामद,… pic.twitter.com/YMA2a4nEoo
नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी) आयुष विक्रम सिंह ने मंगलवार सुबह बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि गोली साकिब नामक युवक ने चलाई थी। पुलिस ने देर रात ही साकिब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया।
अधिकारी ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद अन्य युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार अक्सा के पिता अरशद की तहरीर पर दूल्हे सुहेल, उसके भाई साकिब, पिता हाजी शाहनवाज तथा 20–25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई तेज की गई है।