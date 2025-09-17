Meerut News: मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में झड़प, 5 घायल, 8 गिरफ्तार

Meerut News: मेरठ के सरधना के सलावा गाँव में एक सभा के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदायों के युवक आपस में भिड़ गए।

Meerut News:  मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के सलावा गांव में मंगलवार देर रात मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में पांच लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विपिन ताड़ा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। एसएसपी डॉक्टर ताड़ा ने बुधवार को सुबह बताया कि झगड़ा मछली पकड़ने के दौरान हुआ और एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई की, जिसमें पांच लोग घायल हुए हैं।

 उन्होंने बताया कि सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। ताड़ा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके अनुसार, गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब नौ बजे गांव के बाहर नाले के पास हुई जहां एक समुदाय के कुछ युवक मछली पकड़ रहे थे।

इसी दौरान दूसरे समुदाय के युवकों ने वहां पहुंच कर मछली पकड़ने का विरोध किया। मामूली तकरार ने जल्द ही गाली-गलौज और हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

उनके अनुसार, दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। 

