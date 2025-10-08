नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर देती थी मालकिन, महिला का बेटा बिट्टू और दोस्त मुकुल जैन ने किया रेप, 7 माह की गर्भवती होने पर खुलासा, 16 वर्षीय पीड़िता ने दिया बेटी को जन्म
Meerut City:मेरठ शहर के नौचंदी क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। युवती के गर्भवती होने और बेटी को जन्म देने के बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक चिकित्सक समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि नौचंदी थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली 16 वर्षीय एक लड़की की मां का आरोप है कि उसकी बेटी कैलाशपुरी क्षेत्र के एक घर में काम करती थी। घर की मालकिन अक्सर उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर देती थी।
इसके बाद महिला का बेटा और उसके दोस्त उसके साथ दुष्कर्म करते थे। सात माह बाद जब युवती गर्भवती हुई, तब उसे अपने साथ हुई इस घटना का पता चला। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार का आरोप है कि जब आरोपियों से शिकायत की गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विपिन ताडा से शिकायत की।
एसएसपी के निर्देश पर थाना नौचंदी पुलिस ने टीपीनगर अंसल कॉलोनी निवासी चिकित्सक डॉक्टर मागवेन्द्र सिंह, बिट्टू और मुकुल जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ताडा ने बताया कि मंगलवार को एक महिला ने पुलिस कार्यालय में शिकायत की गई कि उसकी बेटी गर्भवती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक द्वारा किये गये दुष्कर्म के कारण ऐसा हुआ है।
उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती को तत्काल चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराई। साथ ही परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। ताडा ने बताया कि युवती से दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई है जो पूरे प्रकरण की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।