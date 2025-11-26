मेरठ ‘नीला ड्रम’ हत्याकांडः आरोपी मुस्कान ने बेटी का नाम ‘राधा’ रखा, ससुराल वालों ने कहा-डीएनए जांच हो, बच्ची पिता कौन?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2025 15:03 IST2025-11-26T15:02:21+5:302025-11-26T15:03:19+5:30

Meerut 'Blue Drum' murder case: बच्ची का जन्म लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 24 नवंबर को हुआ था, इसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी था।

Highlights मुस्कान को बुधवार को वापस जिला जेल भेज दिया जाएगा। बच्ची छह वर्ष की आयु तक मां के साथ महिला बैरक में रह सकती है।सौरभ की हत्या की और शव को सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया।

Meerut:मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी नवजात बेटी का नाम ‘राधा’ रखा है और इस बीच उसके ससुराल वालों ने बच्ची की डीएनए जांच कराने की मांग की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुस्कान पर अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप है, गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी। पलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने शव को एक नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया था। बच्ची का जन्म लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 24 नवंबर को हुआ था, इसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी था।

अस्पताल के स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉ. शगुन ने बताया कि मुस्कान को बुधवार को वापस जिला जेल भेज दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल नियमावली के अनुसार बच्ची छह वर्ष की आयु तक मां के साथ महिला बैरक में रह सकती है।

जेल प्रशासन बच्ची को कपड़े, बर्तन, अतिरिक्त आहार और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसबीच सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि उसने पहले भी डीएनए जांच कराए जाने की मांग की थी और अब इसके लिए वह अदालत में नयी अर्जी दाखिल करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शव को सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया। राहुल ने मुस्कान की बड़ी बेटी की भी डीएनए जांच कराने की मांग की और कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि दोनों बच्चे सौरभ के हैं तो राजपूत परिवार दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी लेगा अन्यथा वे मुस्कान या नवजात शिशु से कोई संबंध नहीं रखेंगे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान ‘का दिमाग बहुत तेज चलता है’ और वह बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है। सौरभ की मां रेनू राजपूत ने भी प्रशासन से डीएनए परीक्षण की मांग की और कहा कि यदि बच्ची सौरभ की साबित होती है तो परिवार उसे अपनाने को तैयार है, अन्यथा कोई संबंध नहीं रखेगा। ये आरोप कि मुस्कान ने ऐसी योजना बनाई थी कि उसका प्रसव सौरभ के जन्मदिन के साथ हो, पर अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। डॉ शगुन ने कहा, ‘‘प्रसव की अपेक्षित तिथि केवल एक अनुमान होती है और केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं का ही उसी तारीख का प्रसव होता है।’’

जेल अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान ने तय किया था कि अगर उसके लड़का होता है तो वह उसका नाम कृष्णा रखेगी। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी मुस्कान रस्तोगी ने तीन मार्च 2025 को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी।

